«Это мой дивизион». Мокаев отреагировал на обновленный рейтинг UFC

Мухаммад Мокаев отреагировал на изменения в рейтинге UFC.

После недавнего обновления Мокаев поднялся на одну позицию и теперь занимает девятое место в списке лучших бойцов наилегчайшего веса.

«Это мой дивизион. А я их предупреждал. Даже когда в любителях выступал», – написал боец в социальных сетях.

Мокаев (11-0) в последний раз дрался на турнире UFC 294, где победил Тима Эллиотта удушающим приемом.

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