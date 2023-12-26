Адесанья встретил Рождество в Саудовской Аравии: «Мы были в мечети, молились и медитировали»

Исраэль Адесанья встретил Рождество в мечети в Саудовской Аравии.

«Машаллах мафия! Мы были в мечети, молились и медитировали. Мое Рождество получилось веселым. Надеюсь, у вас все хорошо!» – подписал фото в соцсетях бывший чемпион в среднем весе .

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