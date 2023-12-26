Адесанья встретил Рождество в Саудовской Аравии: «Мы были в мечети, молились и медитировали»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья встретил Рождество в мечети в Саудовской Аравии.

«Машаллах мафия! Мы были в мечети, молились и медитировали. Мое Рождество получилось веселым. Надеюсь, у вас все хорошо!» – подписал фото в соцсетях бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Конор и Адесанья встретились в Саудовской Аравии

Адесанья – о туалетной бумаге: «Она просто размазывает дерьмо по заднице. На Востоке используют биде»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий