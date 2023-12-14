Джошуа поддержит Усика в бою с Фьюри: «Я болею за человека, который меня уважает»

Энтони Джошуа объяснил, почему болеет за победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

«Я в команде Усика. Фьюри говорил много плохого обо мне, никогда его не поддержу. Я бы в таком случае выглядел как псих, хотя считаю себя уравновешенным человеком. Болею за того, кто проявил ко мне уважение», – сказал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе .

Напомним, бой за титул абсолютного чемпиона мира между и должен состояться 17 февраля в Саудовской Аравии.

Джошуа – о Фьюри: «У меня было 12 чемпионских боев, а у Тайсона – четыре или пять. На вершине тяжело»