Джошуа поддержит Усика в бою с Фьюри: «Я болею за человека, который меня уважает»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа объяснил, почему болеет за победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

«Я в команде Усика. Фьюри говорил много плохого обо мне, никогда его не поддержу. Я бы в таком случае выглядел как псих, хотя считаю себя уравновешенным человеком. Болею за того, кто проявил ко мне уважение», – сказал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа.

Напомним, бой за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться 17 февраля в Саудовской Аравии.

Джошуа – о Фьюри: «У меня было 12 чемпионских боев, а у Тайсона – четыре или пять. На вершине тяжело»

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2 комментария
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Вполне разумно.
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