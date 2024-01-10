Али Абдель-Азиз: «Махачев хотел выступить в марте, но UFC предложил февраль. Для нас это слишком рано»
Менеджер Махачев заявил, что Ислам был готов возглавить турнир UFC 299.
«Ислам должен был выступить 9 марта на UFC 299, но промоушен отдал главное событие Шону О’Мэлли. Нам сказали, что Шон будет хедлайнером этого турнира и предложили февраль, но для нас это слишком рано.
Что есть, то есть. Ислам дождется Рамадана. Если нам позвонят и сообщат, что О’Мэлли снялся с боя, то Махачев, возможно, подерется в марте. Ислам – настоящий профессионал. Он постоянно тренируется, поддерживает форму», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз.
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Или может в других весовых чемпионы каждые 3 месяца дерутся?
Лишь бы найти повод вам делать высер в сторону ислама