Али Абдель-Азиз: «Махачев хотел выступить в марте, но UFC предложил февраль. Для нас это слишком рано»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Али Абдель-Азиз UFC 299 Бокс/MMA/UFC

Менеджер Махачев заявил, что Ислам был готов возглавить турнир UFC 299.

«Ислам должен был выступить 9 марта на UFC 299, но промоушен отдал главное событие Шону О’Мэлли. Нам сказали, что Шон будет хедлайнером этого турнира и предложили февраль, но для нас это слишком рано.

Что есть, то есть. Ислам дождется Рамадана. Если нам позвонят и сообщат, что О’Мэлли снялся с боя, то Махачев, возможно, подерется в марте. Ислам – настоящий профессионал. Он постоянно тренируется, поддерживает форму», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз.

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9 комментариев
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Ответ Чигорин
Ждём после как его, рамадана, бой за временный пояс...:( Встал дивизион...
Где дивизион встал? Ислам совсем недавно защитил пояс. А сколько боев за это время провели его конкуренты? Гейджи 0, оливейра 0, гамрот 0, порье 0.
Или может в других весовых чемпионы каждые 3 месяца дерутся?
Лишь бы найти повод вам делать высер в сторону ислама
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Ответ Мага осторожный
Традиция же раз в год, нельзя нарушать
В 23 было два больших боя с большим чемпионом. А вот ты не нарушаешь традицию, появляешься под каждой новостью ислама
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Опять началось
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Ответ Sobachkin
Опять началось
Ничего не начиналось. Ислам проводит бои минимум 2, а то и 3 раза за год, и он как чемпион имеет права просить больше времени на подготовку, чтобы не оказаться Петром Яном в бою с Двалишвили. Просто Дана Вайт тянет время, чтобы Ислам дрался в Абу Даби и лысый получил бабло от шейхов
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ну вот, значит у Ислама нет никакого повреждения и он был готов. В итоге, из-за этого пропустит более полугода почти, а один бой проведет в 2024 году. Жаль, думал, что он активным собирается быть.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
ну вот, значит у Ислама нет никакого повреждения и он был готов. В итоге, из-за этого пропустит более полугода почти, а один бой проведет в 2024 году. Жаль, думал, что он активным собирается быть.
Так он и был активным, он почти за год дрался с первым номером P4P дважды и так же 1 раз с чемпионом чарльзом и победил во всех боях , может пора ему немного потянуть с боями ?) а потом уже вернутся защитить пояс в своей весовой , а потом уже побеждать в другом весе ?
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Ответ Горец Юнайтед
В 23 было два больших боя с большим чемпионом. А вот ты не нарушаешь традицию, появляешься под каждой новостью ислама
причем он пишет только ложь. можно же зайти в интернет и посмотреть количество боёв Ислама в 2023 и 2022 годах. Но нет, РУССКИЙ парень под ником МАГА, напишет ложь о боях раз в год, и получит плюсики от хейтеров
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