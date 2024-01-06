Поединок Махачева и Эдвардса может возглавить осенний турнир в Абу-Даби

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Бой между Исламом Махачевым и Леоном Эдвардсом может пройти осенью в Абу-Даби.

Об этом рассказал менеджер чемпиона UFC в легком весе Ризван Магомедов.

«Если это не пройдет весной, то состоится на неделе боев [в Абу-Даби]», – сообщил Магомедов.

Махачев (25-1) в последний раз дрался в октябре, когда нокаутировал Александра Волкановски в главном событии UFC 294.

Эдвардс (22-3) в декабре выиграл у Колби Ковингтона, защитив чемпионский пояс в полусреднем весе.

Менеджер Махачева – о смене дивизиона: «Да, одну вылазку в полусредний вес Ислам сделает»

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7 комментариев
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Будет интересно, Махачев сильно уступает по габаритам Эдвардсу!
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Абу-Даби......
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Думается что осенью если Эдвардс и будет с кем то драться то это Рахмонов, после того как весной разберется с Беляшом
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Удивляюсь, как еще Эдвардс с поясом ходит. Какой-то невзрачный и пассивный чемпион. Что-то на уровне позднего Вудли, который отдавал территорию и выпускал редкие джебы.
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Ответ Tpy6kaMerlina
Будет интересно, Махачев сильно уступает по габаритам Эдвардсу!
Да прям уж таки сильно) Сильно Волк Махачеву уступал
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Ответ Trash Talking
Удивляюсь, как еще Эдвардс с поясом ходит. Какой-то невзрачный и пассивный чемпион. Что-то на уровне позднего Вудли, который отдавал территорию и выпускал редкие джебы.
А что тут удивляться? Его навыки не позволяют соперникам ничего с ним сделать
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