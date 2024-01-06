Поединок Махачева и Эдвардса может возглавить осенний турнир в Абу-Даби

Бой между Исламом Махачевым и Леоном Эдвардсом может пройти осенью в Абу-Даби.

Об этом рассказал менеджер чемпиона UFC в легком весе Ризван Магомедов.

«Если это не пройдет весной, то состоится на неделе боев [в Абу-Даби]», – сообщил Магомедов.

(25-1) в последний раз дрался в октябре, когда нокаутировал в главном событии UFC 294.

(22-3) в декабре выиграл у , защитив чемпионский пояс в полусреднем весе.

Менеджер Махачева – о смене дивизиона: «Да, одну вылазку в полусредний вес Ислам сделает»

Томпсон – о возможном бое Махачева и Эдвардса: «Честно говоря, мне страшно за Ислама»