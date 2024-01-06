Поединок Махачева и Эдвардса может возглавить осенний турнир в Абу-Даби
Бой между Исламом Махачевым и Леоном Эдвардсом может пройти осенью в Абу-Даби.
Об этом рассказал менеджер чемпиона UFC в легком весе Ризван Магомедов.
«Если это не пройдет весной, то состоится на неделе боев [в Абу-Даби]», – сообщил Магомедов.
Махачев (25-1) в последний раз дрался в октябре, когда нокаутировал Александра Волкановски в главном событии UFC 294.
Эдвардс (22-3) в декабре выиграл у Колби Ковингтона, защитив чемпионский пояс в полусреднем весе.
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