Фрэнсис Нганну: «Я побеждаю Джошуа, а потом дерусь с Фьюри. Пояса не имеют значения»

Фрэнсис Нганну заявил, что проведет реванш с Тайсоном Фьюри.

«Это случится. Было понятно, что Фьюри предстоит бой с Александром Усиком. Даже тогда мы говорили об этом. Учитывая, что Тайсон будет скоро драться, мне выпала возможность устроить бой с Энтони Джошуа.

Я ждал решения Фьюри, а потом у меня появилась возможность, о которой я давно просил – бой с Джошуа. Это никак не повлияет на реванш с Тайсоном.

Планы? Я побеждаю Джошуа, а потом дерусь с Фьюри. Пояса не имеют значения», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Экс-тренер Джошуа – о возможном поединке с Нганну: «Это чертовски легкий бой для Энтони. Такие поединки не должны быть санкционированы»

Поражение Усика, два пояса Махачева, закат Конора – чего мы ждем от боев в 2024-м?