Фрэнсис Нганну: «Я побеждаю Джошуа, а потом дерусь с Фьюри. Пояса не имеют значения»

Теги Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну заявил, что проведет реванш с Тайсоном Фьюри.

«Это случится. Было понятно, что Фьюри предстоит бой с Александром Усиком. Даже тогда мы говорили об этом. Учитывая, что Тайсон будет скоро драться, мне выпала возможность устроить бой с Энтони Джошуа.

Я ждал решения Фьюри, а потом у меня появилась возможность, о которой я давно просил – бой с Джошуа. Это никак не повлияет на реванш с Тайсоном.

Планы? Я побеждаю Джошуа, а потом дерусь с Фьюри. Пояса не имеют значения», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Экс-тренер Джошуа – о возможном поединке с Нганну: «Это чертовски легкий бой для Энтони. Такие поединки не должны быть санкционированы»

Поражение Усика, два пояса Махачева, закат Конора – чего мы ждем от боев в 2024-м?

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фрэнсису уже 37 лет, пенсия на носу, а эти боксёры - дойные коровы. Заработает хорошие деньги и обеспечит себе остаток жизни.
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий