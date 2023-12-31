Президент Top Rank: «Нганну заслужил реванш с Фьюри»

Теги Тодд Дю Беф Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Тодд Дю Беф считает, что Тайсон Фьюри должен дать реванш Фрэнсису Нганну.

«В таких случаях проводят повторный бой. Фрэнсис заслужил реванш. Его выступление заставило людей поверить в то, что у него есть шанс. Думаю, что Тайсон винит себя в этом.

Фьюри считал, что поединок станет для него разминкой. После объявления результатов боя он сказал: «Да, я отнесся к этому легкомысленно. Это моя ошибка». Хорошо, что он не стал бросаться обвинениями.

Нганну превзошел все ожидания, благодаря чему люди хотят увидеть еще один поединок. Это гарантирует нам реванш», – сказал президент Top Rank Тодд Дю Беф.

Нганну теперь боксер. С кем ему драться и есть ли шансы против топов?

Мы зря смеялись над боксом Нганну?

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2 комментария
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Нганну показал то, что всем искушенным давно известно - в бою мутантов при выравнивании габаритов выравниваются и шансы, любой сопоставимый по атлетизму бобслеист/баскетболист пройдя курс подготовки показал бы в бою с Фьюри ровно то же
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Ответ AshAsh
Нганну показал то, что всем искушенным давно известно - в бою мутантов при выравнивании габаритов выравниваются и шансы, любой сопоставимый по атлетизму бобслеист/баскетболист пройдя курс подготовки показал бы в бою с Фьюри ровно то же
Ну не любой лукавишь. Нгану боец который занимался боями и боксом в том числе и с очень сильным ударом. Не любой спортсмен из другого вида спорта имея габариты сможет боксировать пройдя только один курс)
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