Президент Top Rank: «Нганну заслужил реванш с Фьюри»
Тодд Дю Беф считает, что Тайсон Фьюри должен дать реванш Фрэнсису Нганну.
«В таких случаях проводят повторный бой. Фрэнсис заслужил реванш. Его выступление заставило людей поверить в то, что у него есть шанс. Думаю, что Тайсон винит себя в этом.
Фьюри считал, что поединок станет для него разминкой. После объявления результатов боя он сказал: «Да, я отнесся к этому легкомысленно. Это моя ошибка». Хорошо, что он не стал бросаться обвинениями.
Нганну превзошел все ожидания, благодаря чему люди хотят увидеть еще один поединок. Это гарантирует нам реванш», – сказал президент Top Rank Тодд Дю Беф.
Нганну теперь боксер. С кем ему драться и есть ли шансы против топов?