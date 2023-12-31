Президент Top Rank: «Нганну заслужил реванш с Фьюри»

Тодд Дю Беф считает, что Тайсон Фьюри должен дать реванш Фрэнсису Нганну.

«В таких случаях проводят повторный бой. Фрэнсис заслужил реванш. Его выступление заставило людей поверить в то, что у него есть шанс. Думаю, что Тайсон винит себя в этом.

считал, что поединок станет для него разминкой. После объявления результатов боя он сказал: «Да, я отнесся к этому легкомысленно. Это моя ошибка». Хорошо, что он не стал бросаться обвинениями.

превзошел все ожидания, благодаря чему люди хотят увидеть еще один поединок. Это гарантирует нам реванш», – сказал президент Top Rank Тодд Дю Беф.

Нганну теперь боксер. С кем ему драться и есть ли шансы против топов?

Мы зря смеялись над боксом Нганну?