Чжилей – о бое Джошуа и Нганну: «Бокс – это соревнование или бизнес? Вот в чем вопрос»
Чжан Чжилей высказался о бое Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.
«Не скажу, что я разочарован, это вопрос личного выбора, Джошуа свой сделал. Взгляните на Нганну, его рекорд – 0-1. Фрэнсис – дойная корова. Если бы я дрался с Нганну, то заработал кучу денег. Что такое бокс – бизнес или соревновательный спорт? Вот в чем вопрос», – сказал китайский тяжеловес Чжан Чжилей.
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