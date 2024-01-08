Чжилей – о бое Джошуа и Нганну: «Бокс – это соревнование или бизнес? Вот в чем вопрос»

Теги тяжелый вес Чжан Чжилей Энтони Джошуа бокс Фрэнсис Нганну Джошуа - Нганну Бокс/MMA/UFC

Чжан Чжилей высказался о бое Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

«Не скажу, что я разочарован, это вопрос личного выбора, Джошуа свой сделал. Взгляните на Нганну, его рекорд – 0-1. Фрэнсис – дойная корова. Если бы я дрался с Нганну, то заработал кучу денег. Что такое бокс – бизнес или соревновательный спорт? Вот в чем вопрос», – сказал китайский тяжеловес Чжан Чжилей.

Чжилей вызвал Уайлдера: «Деонтей – великий боец. Давайте сделаем это»

Бой Нганну и Джошуа перенесли на 8 марта из-за UFC 299 (MMA Junkie)

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Так профессиональный бокс всегда существовал для денег
+1
0
+1
Ответ zaebarca
Всё так. Чжилея все избегают, что ещё он должен сделать, чтобы получить титульный бой?
С одной стороны заслужил, с другой стороны супертяжелый вес в който веки интересным стал. Можно подраться с Уайлдером, Руисом, Паркером с тем же Джошуа а потом за пояс. Короче я про то что ещё один бой нужен для титульного боя.
0
0
0
Ответ <Inter>
Так профессиональный бокс всегда существовал для денег
Раньше хотя бы спортивная составляющая была больше. Чемпионы дрались друг с другом постаянно в каждой весовой категории. Сейчас в год максимум 3-4 боя интересных боях можно посмотреть.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий