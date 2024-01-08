Чжилей – о бое Джошуа и Нганну: «Бокс – это соревнование или бизнес? Вот в чем вопрос»

Чжан Чжилей высказался о бое Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

«Не скажу, что я разочарован, это вопрос личного выбора, Джошуа свой сделал. Взгляните на Нганну, его рекорд – 0-1. Фрэнсис – дойная корова. Если бы я дрался с Нганну, то заработал кучу денег. Что такое бокс – бизнес или соревновательный спорт? Вот в чем вопрос», – сказал китайский тяжеловес .

Чжилей вызвал Уайлдера: «Деонтей – великий боец. Давайте сделаем это»

Бой Нганну и Джошуа перенесли на 8 марта из-за UFC 299 (MMA Junkie)