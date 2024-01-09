Александр Емельяненко: «Не обращайте внимания на глупых людей, которые говорят за меня неправду»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко высказался о слухах вокруг своего выздоровления.

«На просторах интернета начали появляться интервью, которые касаются меня. Будто какие‑то люди занимались моим выздоровлением. Они начинают давать интервью, рассказывая, что все на них держится.

Я вам так скажу: эти люди никакого отношения к моему выздоровлению не имеют. Они приходили в реабилитационный центр... Сначала заходил сотовый телефон, а потом они. Записывали ролики и выкладывали у себя в соцсетях.

Сейчас я нахожусь в Саудовской Аравии. Спрашивайте у меня – первоисточника. Чтобы не было слухов и сплетен. Кто‑то даст за меня интервью... так и рождаются слухи. Не обращайте внимания на глупых людей, которые говорят за меня неправду», – заявил боец MMA Александр Емельяненко.

Ранее тренер по единоборствам Расул Магомедалиев заявил, что 42‑летний спортсмен принял ислам.

Напомним, что Александр Емельяненко лечился от алкогольной зависимости в Ингушетии.

В Ингушетии сообщили, что Александр Емельяненко продолжит реабилитацию

Александр Емельяненко: «Буду теперь Абубакаром»

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14 комментариев
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Что ж ты, Абубакар, сдал назад?
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Ответ Ебздрогыч
В исламе пить нельзя, так что новость дичайшая утка. Ислам не для Сани
да нормально эти мусульмане закладывают, просто лицемерно замалчивают
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В исламе пить нельзя, так что новость дичайшая утка. Ислам не для Сани
+8
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Абубакар негодуе...))
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Ответ Fizkultprivet
Конор постучал дважды.
Конора к чему приплел?
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Осторожного чушканули в детстве 100%
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Ответ Мага осторожный
да нормально эти мусульмане закладывают, просто лицемерно замалчивают
за всех не стоит говорить. я знаю таких мусульман которые даже матом не разговаривают и вообще не употребляют спиртного
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Пусть предъявит корень вопроса.
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И этот Абубакар постучал
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Не гонитесь за этой фитной, братья! - добавил Абубакр.
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Ответ Ебздрогыч
В исламе пить нельзя, так что новость дичайшая утка. Ислам не для Сани
Ох, в Стамбуле все бары такими забиты. А уж как ,,французы,, арабы из Марселя на Филиппинах, в том-же Анхелесе или Лапу бухают, да волочатся по каждому публичному дому - легенды можно складывать, русские трезвенники, в сравнении.
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Ответ Мага осторожный
И этот Абубакар постучал
Конор постучал дважды.
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