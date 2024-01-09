Александр Емельяненко: «Не обращайте внимания на глупых людей, которые говорят за меня неправду»

Александр Емельяненко высказался о слухах вокруг своего выздоровления.

«На просторах интернета начали появляться интервью, которые касаются меня. Будто какие‑то люди занимались моим выздоровлением. Они начинают давать интервью, рассказывая, что все на них держится.

Я вам так скажу: эти люди никакого отношения к моему выздоровлению не имеют. Они приходили в реабилитационный центр... Сначала заходил сотовый телефон, а потом они. Записывали ролики и выкладывали у себя в соцсетях.

Сейчас я нахожусь в Саудовской Аравии. Спрашивайте у меня – первоисточника. Чтобы не было слухов и сплетен. Кто‑то даст за меня интервью... так и рождаются слухи. Не обращайте внимания на глупых людей, которые говорят за меня неправду», – заявил боец MMA Александр Емельяненко.

Ранее тренер по единоборствам Расул Магомедалиев заявил, что 42‑летний спортсмен принял ислам.

Напомним, что Александр Емельяненко лечился от алкогольной зависимости в Ингушетии.

В Ингушетии сообщили, что Александр Емельяненко продолжит реабилитацию

Александр Емельяненко: «Буду теперь Абубакаром»