В Ингушетии сообщили, что Александр Емельяненко продолжит реабилитацию

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко продолжит реабилитацию от алкогольной зависимости.

«Да, он еще должен вернуться к нам. Емельяненко прошел курс реабилитации, сейчас у него социальная адаптация. Он уехал здоровым человеком», – сообщил президент Федерации бокса Ингушении Лом-Али Газгириев, курирующий восстановление Александра Емельяненко.

Напомним, что Александр попал в реабилитационный центр летом-2023 года после боя с Евгением Ершовым.

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