В Ингушетии сообщили, что Александр Емельяненко продолжит реабилитацию

Александр Емельяненко продолжит реабилитацию от алкогольной зависимости.

«Да, он еще должен вернуться к нам. Емельяненко прошел курс реабилитации, сейчас у него социальная адаптация. Он уехал здоровым человеком», – сообщил президент Федерации бокса Ингушении Лом-Али Газгириев, курирующий восстановление .

Напомним, что Александр попал в реабилитационный центр летом-2023 года после боя с Евгением Ершовым.

Хрюнов сообщил о завершении реабилитации Емельяненко: «Александр социально тверд, в рехаб не вернется»

Александр Емельяненко посетил Медину и снял видео на фоне мечети Масджид ан-Набави