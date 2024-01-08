В Ингушетии сообщили, что Александр Емельяненко продолжит реабилитацию
Александр Емельяненко продолжит реабилитацию от алкогольной зависимости.
«Да, он еще должен вернуться к нам. Емельяненко прошел курс реабилитации, сейчас у него социальная адаптация. Он уехал здоровым человеком», – сообщил президент Федерации бокса Ингушении Лом-Али Газгириев, курирующий восстановление Александра Емельяненко.
Напомним, что Александр попал в реабилитационный центр летом-2023 года после боя с Евгением Ершовым.
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