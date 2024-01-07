Хрюнов сообщил о завершении реабилитации Емельяненко: «Александр социально тверд, в рехаб не вернется»

Теги Владимир Хрюнов Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов сообщил о завершении реабилитации Александра Емельяненко.

«Вернется в Москву – будем обсуждать его ближайший бой. Не знаю, в какой он сейчас форме, главное, что он вышел из антиобщественного состояния, перспективы возвращения в рехаб нет, он социально тверд», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Напомним, что Александр Емельяненко с июня-2023 проходил реабилитацию в Ингушетии из-за проблем с алкогольной зависимостью.

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4 комментария
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Ответ Savardus
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Знаешь поговорку - "Не рой другому яму, сам в неë попадëшь".
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Комментарий удален модератором
Хрюнов рискует.. Абубакар может и кровную месть объявить,за то что он сделал с Александром
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