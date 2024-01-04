Александр Емельяненко: «Буду теперь Абубакаром»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко выбрал себе арабское имя.

«Новый образ еще лучше, чем был. Мое арабское имя – Абубакар? Ничего плохого в этом не вижу, замечательное имя. Буду теперь Абубакаром», – заявил боец MMA Александр Емельяненко.

Напомним, что вчера Емельяненко опубликовал кадры из Медины, где посетил мечеть Масджид ан-Набави, являющуюся местом погребения пророка Мухаммеда.

Гаджиев – об Александре Емельяненко: «Он вернется в поп-ММА. Подерется, заработает и забухает»

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4 комментария
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Уже представил сколько мемов будет с Саней - Абубакаром! Ребят, синька - зло!
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Крутят как хотят алкоголиком
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вот это поворот 😄
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Саня, главное не бухай !! мира в сердце , пусть ислам, поможет тебе.
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