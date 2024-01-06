Александр Емельяненко: «Самый лучший отдых – трезвый. Берите пример с детей – им ничего не нужно употреблять, чтобы получать удовольствие»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко призвал подписчиков отказаться от употребления алкоголя.

«Самый лучший отдых – это трезвый отдых. Учитесь отдыхать трезво, учитесь у наших детей. Для того чтобы засмеяться или получать удовольствие, им ничего не нужно употреблять.

Берите с них пример и живите трезво», – сказал ветеран ММА Александр Емельяненко на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

С лета-2023 Емельяненко проходит реабилитационный курс в центре восстановления личности «Иман» в Ингушетии. Его лечение курирует глава Федерации бокса республики Лом-Али Газгириев.

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3 комментария
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Абубакар Емельяненко
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Ответ teslavik021988@icloud.com
Абубакар Емельяненко
Абубакар ибн Емеля.
+1
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Ну мы то знаем …..
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