Эррол Спенс: «Если у тебя с рождения есть член, то тебе следует биться с другим человеком, у которого тоже есть член»

Теги бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Эррол Спенс заявил, что «мужчина по рождению» должен драться только с мужчиной.

«Если ты родился мужчиной, то не можешь позволять себе драться с женщинами... Если у тебя с рождения есть член, то тебе следует биться с другим человеком, у которого тоже есть член», – написал в соцсетях экс-абсолютный чемпион мира по боксу Эррол Спенс.

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1 комментарий
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поехавшие либералы так не считают
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