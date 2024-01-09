Эррол Спенс: «Если у тебя с рождения есть член, то тебе следует биться с другим человеком, у которого тоже есть член»

Эррол Спенс заявил, что «мужчина по рождению» должен драться только с мужчиной.

«Если ты родился мужчиной, то не можешь позволять себе драться с женщинами... Если у тебя с рождения есть член, то тебе следует биться с другим человеком, у которого тоже есть член», – написал в соцсетях экс-абсолютный чемпион мира по боксу Эррол Спенс.

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