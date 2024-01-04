Валуев – о решении США одобрить участие трансгендеров в женских турнирах по боксу: «Они в парадигме низвержения мира. Пусть деградируют»

Теги Николай Валуев бокс Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев отреагировал на участие трансгендеров в женских турнирах в США.

«В США разрешили трансгендерам выступать на женских турнирах по боксу? Они в парадигме низвержения мира. Их понять невозможно, принять – тем более. Пусть деградируют», – заявил депутат Госдумы Николай Валуев.

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2 комментария
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Парадигма ниизвержения мира! Сам то понял что сказал? Мозги не кипит. Голова не болит, от такого напряжения
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Они в парадигме низвержения мира, но с точки зрения банальной абстракции, априори. Синопсис зиждется во фривольном, а порой и превентивном трюизме гештальта, априори.
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