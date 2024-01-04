Валуев – о решении США одобрить участие трансгендеров в женских турнирах по боксу: «Они в парадигме низвержения мира. Пусть деградируют»

Николай Валуев отреагировал на участие трансгендеров в женских турнирах в США.

«В США разрешили трансгендерам выступать на женских турнирах по боксу? Они в парадигме низвержения мира. Их понять невозможно, принять – тем более. Пусть деградируют», – заявил депутат Госдумы Николай Валуев.

Николай Валуев: «Бить надо в душу. Физические травмы проходят»

Николай Валуев: «США поглотят – это исторический процесс, вспомните Римскую империю. Удел развращенных народов – подчиняться и растворяться»