Хабиб поздравил Махачева с первым местом в рейтинге P4P UFC: «Это уже легендарно, братка»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на лидерство Ислама Махачева в рейтинге P4P UFC.

«Это уже легендарно, братка», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC и лидер рейтинга P4P Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что в 2023 году Ислам Махачева дважды победил Алекса Волкановски (единогласное решение и нокаут) в боях за титул в легком весе.

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2 комментария

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Ноябрьский Набат
Всё по делу, заслужил💪
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Андерлехт Брюггевич
махачев>хабиб
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