Хабиб поздравил Махачева с первым местом в рейтинге P4P UFC: «Это уже легендарно, братка»

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на лидерство Ислама Махачева в рейтинге P4P UFC.

«Это уже легендарно, братка», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC и лидер рейтинга P4P Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что в 2023 году Ислам Махачева дважды победил (единогласное решение и нокаут) в боях за титул в легком весе.

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