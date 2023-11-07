Хабиб поздравил Махачева с первым местом в рейтинге P4P UFC: «Это уже легендарно, братка»
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на лидерство Ислама Махачева в рейтинге P4P UFC.
«Это уже легендарно, братка», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC и лидер рейтинга P4P Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, что в 2023 году Ислам Махачева дважды победил Алекса Волкановски (единогласное решение и нокаут) в боях за титул в легком весе.
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