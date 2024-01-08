Теофимо Лопес: «Я – №1 в первом полусреднем весе, а Хейни лишь второй»

Теофимо Лопес назвал себя лучшим бойцом первого полусреднего веса.

«У меня есть победа над парнем, который был главным в дивизионе, так что я король. Девин Хейни – №2, Теофимо – №1. И я знаю, что это дерьмо снится ему по ночам. Потому что тот, кто хочет быть первым, никогда не примет второе место.

Как сказал Флойд Мейвезер Мэнни Пакьяо: «Все в порядке, будь вторым, иди прямо за мной, я покажу дорогу, не волнуйтесь», – сказал чемпион мира по боксу по версии WBO Теофимо Лопес.

Официально: Теофимо Лопес подерется с Джемейном Ортисом 8 февраля

Теофимо Лопес: «Хочу драться с Теренсом Кроуфордом»