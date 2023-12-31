«Увидимся в следующем году». Пакьяо сообщил, что может провести реванш с Мейвезером

Мэнни Пакьяо сообщил, что может провести реванш с Флойдом Мейвезером.

Об этом бывший чемпион мира по боксу рассказал во время турнира Rizin, на котором он присутствовал в качестве гостя.

«Надеюсь, что в следующем году мы увидимся с вами в Японии, где пройдет большой поединок между мной и Флойдом. С нетерпением жду этого», – заявил Пакьяо.

Первый бой Пакьяо и Мейвезера состоялся в мае-2015. Американский боксер победил единогласным решением судей.

Конор хочет провести бой с Пакьяо: «Передайте Мэнни, чтобы отрастил себе яйца. Пусть поднимется в весе и подерется со мной»

Бой, прервавший гражданскую войну на Филиппинах. 15 лет назад Пакьяо закончил карьеру Де Ла Хойи