«Увидимся в следующем году». Пакьяо сообщил, что может провести реванш с Мейвезером
Мэнни Пакьяо сообщил, что может провести реванш с Флойдом Мейвезером.
Об этом бывший чемпион мира по боксу рассказал во время турнира Rizin, на котором он присутствовал в качестве гостя.
«Надеюсь, что в следующем году мы увидимся с вами в Японии, где пройдет большой поединок между мной и Флойдом. С нетерпением жду этого», – заявил Пакьяо.
Первый бой Пакьяо и Мейвезера состоялся в мае-2015. Американский боксер победил единогласным решением судей.
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Бой, прервавший гражданскую войну на Филиппинах. 15 лет назад Пакьяо закончил карьеру Де Ла Хойи