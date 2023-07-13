Лопес – Хейни: «Я просил 20 млн? О чем ты говоришь, чувак? Я даже не указал место нашего боя»

Теги бокс Теофимо Лопес Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Теофимо Лопес возмущен словами Дэвина Хейни о ходе прошлых переговоров.

«Говоришь, что в прошлый раз я просил 20 млн? Я даже не указал место нашего боя, не говоря уже о размере гонорара. О чем ты говоришь, чувак?

Начни худеть, а мы позаботимся о том, как устроить фанатам бой мечты, который завоюет весь бокс!» – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Теофимо Лопес.

Ранее Дэвин Хейни заявил, что Лопес требовал 20 млн во время прошлых переговоров об организации боя.

Теофимо Лопес: «Хейни, давай устроим поединок, чтобы мир мог узнать, кто из нас сильнее. И нет, ты не будешь диктовать условия»

Лопес назвал условие для возобновления карьеры: «Единственный способ – заключить контракт на девятизначную сумму»

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1 комментарий

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Дэннис Молинарев
Утром деньги, днём … место боя :)
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