Лопес – Хейни: «Я просил 20 млн? О чем ты говоришь, чувак? Я даже не указал место нашего боя»

Теофимо Лопес возмущен словами Дэвина Хейни о ходе прошлых переговоров.

«Говоришь, что в прошлый раз я просил 20 млн? Я даже не указал место нашего боя, не говоря уже о размере гонорара. О чем ты говоришь, чувак?

Начни худеть, а мы позаботимся о том, как устроить фанатам бой мечты, который завоюет весь бокс!» – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Теофимо Лопес.

Ранее Дэвин Хейни заявил, что Лопес требовал 20 млн во время прошлых переговоров об организации боя.

Теофимо Лопес: «Хейни, давай устроим поединок, чтобы мир мог узнать, кто из нас сильнее. И нет, ты не будешь диктовать условия»

Лопес назвал условие для возобновления карьеры: «Единственный способ – заключить контракт на девятизначную сумму»