Официально: Теофимо Лопес подерется с Джемейном Ортисом 8 февраля

Теги Хосе Педраса бокс Теофимо Лопес Кейшон Дэвис Джемейн Ортис Бокс/MMA/UFC

Стал известен следующий соперник Теофимо Лопеса.

8 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона WBO в суперлегком весе между Теофимо Лопесом и Джемейном Ортисом.

Уже известно, что в карде турнира пройдет бой Кейшона Дэвиса против Хосе Педрасы.

26-летний Лопес последний раз выходил на ринг в июне 2023 года, победив британца Джоша Тейлора единогласным решением судей. У него 19 побед (13 нокаутом) и одно поражение.

27-летний Ортис дрался в сентябре 2023 года, выиграв у мексиканца Антонио Морана единогласным решением судей. У него 17 побед (восемь нокаутом), одно поражение и одна ничья.

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