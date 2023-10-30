Мэнни Пакьяо: «Я подерусь в Японии в декабре. Ведутся переговоры с Мейвезером»

Мэнни Пакьяо заявил, что ведет переговоры о реванше с Флойдом Мейвезером.

«В декабре этого года у меня состоится выставочный бой. В Японии. Мы работаем с Флойдом Мейвезером. Можем устроить профессиональный поединок, если он захочет. Переговоры продолжаются.

Бой с Конором Макгрегором? Он больше не дерется», – заявил многократный экс-чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо.

В 2015 году Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей (116-112, 116-112, 118-110).

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