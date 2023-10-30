Мэнни Пакьяо: «Я подерусь в Японии в декабре. Ведутся переговоры с Мейвезером»

Теги Флойд Мейвезер-младший Мэнни Пакьяо Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Мэнни Пакьяо заявил, что ведет переговоры о реванше с Флойдом Мейвезером.

«В декабре этого года у меня состоится выставочный бой. В Японии. Мы работаем с Флойдом Мейвезером. Можем устроить профессиональный поединок, если он захочет. Переговоры продолжаются.

Бой с Конором Макгрегором? Он больше не дерется», – заявил многократный экс-чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо.

В 2015 году Мейвезер победил Пакьяо единогласным решением судей (116-112, 116-112, 118-110).

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4 комментария

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banchik1
Ответ Назар Игорь
Мэнни и Флойд конечно легенды, но не поздновато ли выходить в ринг в 45 и 46 лет? Если только для красивого шоу.
Поздновато, конечно. Но пипл схавает, похрюкивая, кошелек наполнится, а значит, все оправданно.
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Назар Игорь
Мэнни и Флойд конечно легенды, но не поздновато ли выходить в ринг в 45 и 46 лет? Если только для красивого шоу.
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+1
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old folk
Ответ Назар Игорь
Мэнни и Флойд конечно легенды, но не поздновато ли выходить в ринг в 45 и 46 лет? Если только для красивого шоу.
Между ними и первый бой был уже поздновато, что уж теперь говорить
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Андрей Евтерёв
Ответ Назар Игорь
Мэнни и Флойд конечно легенды, но не поздновато ли выходить в ринг в 45 и 46 лет? Если только для красивого шоу.
Написано что выставочный бой, получается не поздно
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