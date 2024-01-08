Дастин Порье подерется с Бенуа Сен-Дени на UFC 299
Дастин Порье и Бенуа Сен-Дени проведут бой в ночь на 10 марта.
Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Легковесы подерутся в соглавном бою турнира UFC 299 в Майами (Флорида).
Порье возвращается после проигрыша нокаутом Джастину Гейджи, которое произошло в июле-2023.
Сен-Дени идет на серии из пяти досрочных побед, последняя из которых состоялась в ноябре-2023.
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