Дастин Порье подерется с Бенуа Сен-Дени на UFC 299

Дастин Порье и Бенуа Сен-Дени проведут бой в ночь на 10 марта.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Легковесы подерутся в соглавном бою турнира UFC 299 в Майами (Флорида).

Порье возвращается после проигрыша нокаутом , которое произошло в июле-2023.

Сен-Дени идет на серии из пяти досрочных побед, последняя из которых состоялась в ноябре-2023.

Порье заявил, что не будет драться с Диазом на UFC 300: «Этого не произойдет»

Кормье считает, что Царукян должен подраться с Порье: «Это привнесет стабильность в легкий дивизион»