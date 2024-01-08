Дастин Порье подерется с Бенуа Сен-Дени на UFC 299

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи UFC 299 Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье и Бенуа Сен-Дени проведут бой в ночь на 10 марта.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт. Легковесы подерутся в соглавном бою турнира UFC 299 в Майами (Флорида).

Порье возвращается после проигрыша нокаутом Джастину Гейджи, которое произошло в июле-2023.

Сен-Дени идет на серии из пяти досрочных побед, последняя из которых состоялась в ноябре-2023.

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5 комментариев
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Интересный бой. Но, предположу, что его Порье вполне может проиграть, а там еще 1-2 поединка и конец славной карьеры.
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французское противостояние
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Тут я на стороне меньшинства, думаю Порье пройдет француза
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