Царукян – о Чурчаеве: «Одаренный парень. Составил бы конкуренцию любому бойцу UFC»

Арман Царукян высказался о Шовхале Чурчаеве.

– Как вы стали общаться?

– В Таиланде начали общаться, были на сборах. Стали работать, спарринговать. Затем в России виделись, дальше он написал, что хочет в Америке себя попробовать, я ему помог. Так и общаемся.

– Какого он уровня как боец?

– Смотря с кем сравнивать. С бойцами из топ-15 UFC его не сравнишь, но конкуренцию он составил бы любому бойцу UFC, хоть ему и есть над чем работать. Сказать, что у него нет уровня, точно нельзя. Ему просто нужно работать, он одаренный парень.

– Он сказал, что вы нашли ему бой в США, это правда?

– Да. Он в этом году должен будет подраться в локальном промоушене. И он все делает, чтобы в Америке о нем узнали. Я думаю, что он с первого боя наведет шум, чтобы его заметили, – сказал легковес UFC Арман Царукян.

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