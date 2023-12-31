Макгрегор сообщил, что подерется с Чендлером 29 июня: «Бой пройдет в среднем весе»
Конор Макгрегор назвал дату возвращения в октагон.
«Величайший камбэк в истории спорта состоится на Международной бойцовской неделе в Лас-Вегасе. 29 июня моим соперником станет Майкл Чендлер, а бой пройдет в среднем весе», – сказал Макгрегор на видео, опубликованном в социальных сетях.
В последний раз Конор (22-6) выходил в октагон в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом, получив перелом ноги.
Чендлер (23-8) в ноябре-2022 уступил Порье удушающим приемом. На его счету две победы и три поражения в UFC.
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