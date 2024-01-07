Майкл Баффер – об анонсе боя Джошуа и Нганну: «Еще один вечер бокса мирового класса»

Майкл Баффер назвал бой Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну боксом мирового класса.

«Еще один великолепный вечер бокса в Эр-Рияде с боем мирового класса в тяжелом весе! Приготовьтесь к драке!» – написал в соцсетях ринг-анонсер Майкл Баффер.

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