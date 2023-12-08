Майкл Баффер – о сильнейших боксерах современности: «Усик, Фьюри и Кроуфорд»

Майкл Баффер рассказал, кого считает лучшим боксером современности.

«Так много реально хороших боксеров. Теренс Кроуфорд и его понимание бокса. Многие парни, которые занимают хорошие места в рейтинге P4P.

, – их ждет грандиозный бой скоро», – сказал легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер.

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