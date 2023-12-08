Майкл Баффер – о сильнейших боксерах современности: «Усик, Фьюри и Кроуфорд»

Теги Майкл Баффер Александр Усик Тайсон Фьюри Теренс Кроуфорд бокс Бокс/MMA/UFC

Майкл Баффер рассказал, кого считает лучшим боксером современности.

«Так много реально хороших боксеров. Теренс Кроуфорд и его понимание бокса. Многие парни, которые занимают хорошие места в рейтинге P4P.

Александр Усик, Тайсон Фьюри – их ждет грандиозный бой скоро», – сказал легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер.

Майкл Баффер пошутил над формой Дональда Трампа: «Час-полтора тренировок пять раз в неделю делают разницу»

78-летний Майкл Баффер станцевал под «Backseat Freestyle» Кендрика Ламара

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий