Майкл Баффер – о сильнейших боксерах современности: «Усик, Фьюри и Кроуфорд»
Майкл Баффер рассказал, кого считает лучшим боксером современности.
«Так много реально хороших боксеров. Теренс Кроуфорд и его понимание бокса. Многие парни, которые занимают хорошие места в рейтинге P4P.
Александр Усик, Тайсон Фьюри – их ждет грандиозный бой скоро», – сказал легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер.
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