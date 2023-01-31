Майкл Баффер пошутил над формой Дональда Трампа: «Час-полтора тренировок пять раз в неделю делают разницу»

Ринг-анонсер Майкл Баффер в соцсетях рассказал о тренировках и высказался о физической форме бывшего президента США Дональда Трампа.

«Мне 78 лет, а бывшему президенту 76... Тренировки (кардио/малые веса) по 60-90 минут минимум пять дней в неделю отличаются от поездок от лунки к лунке», – написал Баффер.

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