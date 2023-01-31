Майкл Баффер пошутил над формой Дональда Трампа: «Час-полтора тренировок пять раз в неделю делают разницу»
Ринг-анонсер Майкл Баффер в соцсетях рассказал о тренировках и высказался о физической форме бывшего президента США Дональда Трампа.
«Мне 78 лет, а бывшему президенту 76... Тренировки (кардио/малые веса) по 60-90 минут минимум пять дней в неделю отличаются от поездок от лунки к лунке», – написал Баффер.
78-летний Майкл Баффер станцевал под «Backseat Freestyle» Кендрика Ламара
Вон у меня бате 61 год - сухой, поджарый что 25 лет назад, что сейчас. Про лишний вес вообще не слышал. Хотя спортом никогда в жизни не занимался.
У Трампа такая комплекция. Он и в 35 уже таким был.
Но его это особо не парит. Жил и кайфовал всю жизнь. Так и надо делать.
Нет, держать себя в хорошей физической форме - это конечно хорошо, но не надо на этом сильно зацикливаться.