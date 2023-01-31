Майкл Баффер пошутил над формой Дональда Трампа: «Час-полтора тренировок пять раз в неделю делают разницу»

Теги Майкл Баффер бокс Дональд Трамп Бокс/MMA/UFC

Ринг-анонсер Майкл Баффер в соцсетях рассказал о тренировках и высказался о физической форме бывшего президента США Дональда Трампа.

«Мне 78 лет, а бывшему президенту 76... Тренировки (кардио/малые веса) по 60-90 минут минимум пять дней в неделю отличаются от поездок от лунки к лунке», – написал Баффер.

78-летний Майкл Баффер станцевал под «Backseat Freestyle» Кендрика Ламара

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3 комментария

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Ryan T.
Баффер конечно молодец. Но тут очень многое от генетики зависит.
Вон у меня бате 61 год - сухой, поджарый что 25 лет назад, что сейчас. Про лишний вес вообще не слышал. Хотя спортом никогда в жизни не занимался.
У Трампа такая комплекция. Он и в 35 уже таким был.
Но его это особо не парит. Жил и кайфовал всю жизнь. Так и надо делать.
Нет, держать себя в хорошей физической форме - это конечно хорошо, но не надо на этом сильно зацикливаться.
+7
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+5
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Макс Шева
Малорик,малорик,но у Трампа деньги ,а у Бафера голос.
+1
-1
0
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oka79410
Респект, если этому чуваку слева 78 лет.
+3
0
+3
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