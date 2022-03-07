Масвидаль раскритиковал работу Херба Дина: «Колби чуть не выколол мне глаз, он до сих пор пульсирует»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль негативно оценил работу судьи , обслуживавшего поединок американца против .

По мнению Масвидаля, рефери в октагоне должен был строже реагировать на тычок в глаз со стороны Колби.

«Единственное, что у меня болит после боя, так это чертов глаз. Мой глаз все еще пульсирует прямо сейчас. У меня есть несколько претензий к Хербу Дину.

Я просто не понимаю, почему он не отреагировал на действия Ковингтона и не попытался исправить ситуацию. У нас с Хербом и без того не очень хорошие отношения.

У нас было несколько конфликтов в прошлом. Он мне не нравится, если дело касается судейства», – сказал Хорхе.

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