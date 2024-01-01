Тренер – о возвращении Конора: «Погнали! Пара месяцев страданий ради двух минут разрушительной работы»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Джон Кавана Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Джон Кавана уверен в быстрой победе Конора Макгрегора над Майклом Чендлером.

«Погнали, чемп-чемп! Пара месяцев страданий ради двух минут разрушительной работы», – написал в соцсетях тренер Конора Макгрегора Джон Кавана

Макгрегор сообщил, что подерется с Чендлером 29 июня: «Бой пройдет в среднем весе»

Чендлер – о бое с Конором: «Всегда говорил, что хотел разобраться с тобой, когда ты самый большой, мощный и сильный»

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