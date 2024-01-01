Тренер – о возвращении Конора: «Погнали! Пара месяцев страданий ради двух минут разрушительной работы»
Джон Кавана уверен в быстрой победе Конора Макгрегора над Майклом Чендлером.
«Погнали, чемп-чемп! Пара месяцев страданий ради двух минут разрушительной работы», – написал в соцсетях тренер Конора Макгрегора Джон Кавана.
Макгрегор сообщил, что подерется с Чендлером 29 июня: «Бой пройдет в среднем весе»
Чендлер – о бое с Конором: «Всегда говорил, что хотел разобраться с тобой, когда ты самый большой, мощный и сильный»