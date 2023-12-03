Шовхал Чурчаев: «Мне предложили бой в США. Царукян помог, я теперь тут конкретно буду газовать»

Теги MMA Арман Царукян Поп ММА Шовхал Чурчаев Бокс/MMA/UFC

Шовхал Чурчаев заявил о планах провести поединок в США.

«Мне уже бой предложили. Не в UFC, а в другой организации, мне Арман [Царукян] бой нашел, я теперь тут конкретно буду газовать. Арман помогает мне, помог с визой. Все делает. Мы в США будем вес гонять и в любой момент можем выскочить, – заявил боец поп-ММА Шовхал Чурчаев.

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3 комментария
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сделал дуа за палестину и ждёт боя в США. Очередной воздухан
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Одноклеточный
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Он даже Вартаняну не может помочь, чем о тебе поможет🤦🏻😂
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