Арман Царукян: «Россия – мой дом. Если бы у зрителей в зале был российский флаг, я бы его тоже поднял»

Теги UFC MMA Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Царукян объяснил, почему не поднял российский флаг после победы над Дариушем.

«Я уехал в Америку, когда еще вроде говорили, что с флагами выходить нельзя, потом оказалось, что можно. Поэтому у меня изначально не было мысли, чтобы вынести флаг, которых у меня с собой не было. После боя мне передали флаг Армении, и я его взял у людей.

Но, если бы был российский флаг, я бы его тоже поднял, потому что для меня он значит не меньше, чем флаг Армении. Для меня они оба значат много: в России я вырос и состоялся как боец. А армянский флаг – это моя Родина. Если бы у зрителей в зале был российский флаг, я бы его тоже поднял. Мое отношение к России не меняется, это мой дом», – заявил боец UFC Арман Царукян.

Оливейра и Царукян могут подраться в начале 2024 года (Metaratings)

Арман Царукян: «Скоро будут большие новости»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да всё в порядке у парня со всем! Зачем постоянно это тему поднимать!?
+3
-1
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий