Арман Царукян: «Россия – мой дом. Если бы у зрителей в зале был российский флаг, я бы его тоже поднял»

Царукян объяснил, почему не поднял российский флаг после победы над Дариушем.

«Я уехал в Америку, когда еще вроде говорили, что с флагами выходить нельзя, потом оказалось, что можно. Поэтому у меня изначально не было мысли, чтобы вынести флаг, которых у меня с собой не было. После боя мне передали флаг Армении, и я его взял у людей.

Но, если бы был российский флаг, я бы его тоже поднял, потому что для меня он значит не меньше, чем флаг Армении. Для меня они оба значат много: в России я вырос и состоялся как боец. А армянский флаг – это моя Родина. Если бы у зрителей в зале был российский флаг, я бы его тоже поднял. Мое отношение к России не меняется, это мой дом», – заявил боец UFC Арман Царукян.

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