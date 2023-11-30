Царукян считает, что Чурчаев может преуспеть в UFC: «Ему нужно запереться в зале и абстрагироваться от московской тусовки»

Арман Царукян считает, что Шовхал Чурчаев может попасть в UFC.

«Мы знакомы, общаемся и тренировались вместе. У него есть потенциал. Если он будет тренироваться в хорошем зале, абстрагироваться от московской и питерской тусовки…

Его надо просто закрыть в зале, чтобы он там жил, ел, тренировался и никуда не выходил. Так он очень одаренный парень, просто у него чуть-чуть хромает дисциплина.

Ему нужен человек, который будет его подталкивать. Тогда он попадет в UFC легко. А мы ему в этом поможем», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

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