Царукян считает, что Чурчаев может преуспеть в UFC: «Ему нужно запереться в зале и абстрагироваться от московской тусовки»

Теги UFC MMA Арман Царукян Поп ММА Шовхал Чурчаев Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян считает, что Шовхал Чурчаев может попасть в UFC.

«Мы знакомы, общаемся и тренировались вместе. У него есть потенциал. Если он будет тренироваться в хорошем зале, абстрагироваться от московской и питерской тусовки…

Его надо просто закрыть в зале, чтобы он там жил, ел, тренировался и никуда не выходил. Так он очень одаренный парень, просто у него чуть-чуть хромает дисциплина.

Ему нужен человек, который будет его подталкивать. Тогда он попадет в UFC легко. А мы ему в этом поможем», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

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9 комментариев
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Я сюда болтовать приехал)))
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Ответ GaasJT
Дана Уайт: «Ты приехал?!!!!»
- Дайте мне перса, я сниму с него шкуру!
*Бенеил Дариюш напрягся*
+7
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Чуть-чуть совсем
+6
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Ответ Fizkultprivet
Бенеил Дариуш не перс.
Хейбати может тоже не перс, но они оба родились в Иране, поэтому их называют персами. Че душнить-то, когда люди шутят?
+6
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Дана Уайт: «Ты приехал?!!!!»
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Ответ los merengues
Хейбати может тоже не перс, но они оба родились в Иране, поэтому их называют персами. Че душнить-то, когда люди шутят?
Просто написал, вдруг ты не знаешь, что он христианин. Хабиба с Махачевым тоже кто-то русскими называет, но правильно ли это?
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Ответ Fizkultprivet
Просто написал, вдруг ты не знаешь, что он христианин. Хабиба с Махачевым тоже кто-то русскими называет, но правильно ли это?
Ого, даже не подозревал, что он христианин.
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