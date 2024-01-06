Менеджер Роя Джонса – о поединке с Емельяненко: «Бой возможен, но за щедрое предложение. $10 млн – это минимум»

Теги Рой Джонс-младший Федор Емельяненко бокс Бокс/MMA/UFC

Менеджер рассказал, при каких условиях Рой Джонс подерется с Федором Емельяненко.

«Возможен выставочный бой, но если будут соответствующие условия, щедрое предложение. $10 млн? Это минимум.

Мы уважаем Федора Емельяненко, он является поистине легендарным спортсменом», – рассказал представитель бывшего чемпиона мира.

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4 комментария
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Это как хотеть увидеть фильм 9,5 недель-2 производства 2024 года с Рурком и Бесингер.
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Емельяненко и на пике только хардкорным фанатам нужен был. Ибо для основной массы зрителей, журналистов - абсолютно не неинтересный боец. Причин несколько:

-начиная от банального незнания языка (да, основной потребитель западный зритель который платит, в отличии от нашего за просмотр. Ведь интерес к бою прививается задолго до захода в октагон. Путем креативного трештока либо интересных интервью)
-до скучного ведения боя (болевые, отсутствия рубок итд)

По сути, его нолик в графе поражений на плаву держал и хоть как то позволял упоминать на конференциях второсортных организаций, после того как он его лишился, в момент ушёл с радаров и от обиды завершил (впервые) карьеру.

Так что сейчас ему заплатят за бой 10млн зелёных, разве что предвыборная компания в марте за бой НАСТОЯЩЕГО РУССКОГО🇷🇺🇷🇺 на фоне урны с биллютерей.
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Рой банкрот давно , он и за 1 лям с превеликим удовольствием выйдет
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