Менеджер Роя Джонса – о поединке с Емельяненко: «Бой возможен, но за щедрое предложение. $10 млн – это минимум»
Менеджер рассказал, при каких условиях Рой Джонс подерется с Федором Емельяненко.
«Возможен выставочный бой, но если будут соответствующие условия, щедрое предложение. $10 млн? Это минимум.
Мы уважаем Федора Емельяненко, он является поистине легендарным спортсменом», – рассказал представитель бывшего чемпиона мира.
Рой Джонс: «Готов провести выставочный бой, если будут соответствующие суммы»
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-начиная от банального незнания языка (да, основной потребитель западный зритель который платит, в отличии от нашего за просмотр. Ведь интерес к бою прививается задолго до захода в октагон. Путем креативного трештока либо интересных интервью)
-до скучного ведения боя (болевые, отсутствия рубок итд)
По сути, его нолик в графе поражений на плаву держал и хоть как то позволял упоминать на конференциях второсортных организаций, после того как он его лишился, в момент ушёл с радаров и от обиды завершил (впервые) карьеру.
Так что сейчас ему заплатят за бой 10млн зелёных, разве что предвыборная компания в марте за бой НАСТОЯЩЕГО РУССКОГО🇷🇺🇷🇺 на фоне урны с биллютерей.