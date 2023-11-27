Рой Джонс: «Ведем переговоры с Томми Фьюри. Предпосылок к поединку с Емельяненко нет»

Теги Рой Джонс-младший MMA Федор Емельяненко бокс Томми Фьюри Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс опроверг информацию о переговорах о поединке с Емельяненко.

«Мы ведем переговоры о поединке против Томми Фьюри. Это может быть интересное противостояние опыта и молодости. Что касается боя против Емельяненко, то таких переговоров нет, для этого поединка нет предпосылок», – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

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4 комментария

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Wiley Fox
Пора рою писать книгу "Как я всё просрал, получив паспорт и деньги России"
+2
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Антон Саетов
Это уже не смешно «боец-холодец»
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Комнатный Герой💪
Федя ещё выйдет в стрингах на бой, и будет очередной прощальный бой. Деньги быстро уходят, так что уже скоро будет анонс. Федрофаны как обычно всё схавают
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mqh9pzrxgf
Рой в отцы ему годится, какой бой
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