Рой Джонс: «Ведем переговоры с Томми Фьюри. Предпосылок к поединку с Емельяненко нет»

Рой Джонс опроверг информацию о переговорах о поединке с Емельяненко.

«Мы ведем переговоры о поединке против Томми Фьюри. Это может быть интересное противостояние опыта и молодости. Что касается боя против Емельяненко, то таких переговоров нет, для этого поединка нет предпосылок», – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

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