Дос Сантос хочет подраться с Федором: «Этот парень – особенный»

Теги MMA Федор Емельяненко Джуниор Дос Сантос бокс Бокс/MMA/UFC

Джуниор Дос Сантос готов провести боксерский поединок с Федором Емельяненко.

«Погнали, Федор! Для меня будет большой честью провести бой с Федором. Я большой фанат Федора Емельяненко.

Когда люди говорят о величайшем всех времен, мы не должны забывать об этом парне. Этот парень – особенный», – сказал экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос.

Емельяненко завершил профессиональную карьеру в феврале после поражения от Райана Бейдера. Летом он рассказал о желании провести выставочный бой по боксу.

Емельяненко – слабый боксер с корявой техникой. Но в MMA этого хватало

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