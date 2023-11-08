Дос Сантос хочет подраться с Федором: «Этот парень – особенный»
Джуниор Дос Сантос готов провести боксерский поединок с Федором Емельяненко.
«Погнали, Федор! Для меня будет большой честью провести бой с Федором. Я большой фанат Федора Емельяненко.
Когда люди говорят о величайшем всех времен, мы не должны забывать об этом парне. Этот парень – особенный», – сказал экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос.
Емельяненко завершил профессиональную карьеру в феврале после поражения от Райана Бейдера. Летом он рассказал о желании провести выставочный бой по боксу.
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