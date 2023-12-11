Рой Джонс: «На 75% уверен, что поединок против Томми Фьюри состоится»

Рой Джонс оценил шансы успеха в переговорах о поединке с Томми Фьюри.

«Мы ведем переговоры с Томми Фьюри. Он юн, но это уравновешивается моим опытом... Я на 75% уверен, что мы договоримся о выставочном поединке», – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Отметим, что Джонсу в январе исполнится 55 лет. Фьюри – 24 года.

Уайт не верит, что бой Пола и Дэниса продал 1,3 млн PPV: «Мне нравится Логан, но это ложь»

Рой Джонс: «Ведем переговоры с Томми Фьюри. Предпосылок к поединку с Емельяненко нет»