Рой Джонс: «На 75% уверен, что поединок против Томми Фьюри состоится»

Теги Рой Джонс-младший бокс Томми Фьюри Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс оценил шансы успеха в переговорах о поединке с Томми Фьюри.

«Мы ведем переговоры с Томми Фьюри. Он юн, но это уравновешивается моим опытом... Я на 75% уверен, что мы договоримся о выставочном поединке», – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Отметим, что Джонсу в январе исполнится 55 лет. Фьюри – 24 года.

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1 комментарий
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Очень грустно наблюдать, как Рой Джонс превратился в посмешище.
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