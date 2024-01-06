Царукян – о Махачеве: «Если бы он не был чемпионом, я бы его имя не упоминал»

Арман Царукян высказался о возможном поединке с Исламом Махачевым.

– После боя с сильнее всего разошелся Ваш ответ на вопрос «Как бы сложился второй бой с Исламом Махачевым?» Вы сказали, что идеальный бой – это нокаутировать соперника на первой минуте. Показалось, что многие его поняли как «я нокаутирую Ислама его на первой минуте»?

– Да это без разницы на самом деле. Вижу, что, когда я что‑то говорю на английском, на русском это могут перевести чуть не так. Но в данном случае суть все поняли, все понимают, что я хочу сделать.

– После боя в 2019 году Вы очень четко застолбили за собой статус «сложного соперника », есть ли у вас сейчас какое‑то теплое общение с кем‑то из дагестанских бойцов?

– Я со многими на связи. И с тренерами, и со спортсменами. Мы пересекаемся в одном зале, готовим еду на одной кухне. Все, с кем у меня нормальные отношения, понимают, для чего я это говорю. Если бы он не был чемпионом, я бы его имя не упоминал, – сказал легковес UFC Арман Царукян.

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