Томпсон – о возможном бое Махачева и Эдвардса: «Честно говоря, мне страшно за Ислама»
Джош Томпсон высказался о возможном бое Ислама Махачева и Леона Эдвардса.
«Честно говоря, в этом поединке мне страшно за Ислама. Скорость Леона, его способность проводить тейкдауны – он может затащить Махачева в партер. Знаю, что Ислам гордится своей защитой от переводов, но Эдвардс доказал, что способен справиться даже с опытными борцами.
Да, я уже говорил, что дагестанский стиль борьбы – это что-то особенное. Находясь в клинче с Махачевым, он постоянно будет пытаться повалить тебя на землю. Но Леон превосходит его в стойке. Скорость, точность, удары ногами... Это будет тяжелый бой», – сказал экс-боец UFC Джош Томпсон.
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