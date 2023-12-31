Томпсон – о возможном бое Махачева и Эдвардса: «Честно говоря, мне страшно за Ислама»

Теги UFC MMA Джош Томпсон Леон Эдвардс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Джош Томпсон высказался о возможном бое Ислама Махачева и Леона Эдвардса.

«Честно говоря, в этом поединке мне страшно за Ислама. Скорость Леона, его способность проводить тейкдауны – он может затащить Махачева в партер. Знаю, что Ислам гордится своей защитой от переводов, но Эдвардс доказал, что способен справиться даже с опытными борцами.

Да, я уже говорил, что дагестанский стиль борьбы – это что-то особенное. Находясь в клинче с Махачевым, он постоянно будет пытаться повалить тебя на землю. Но Леон превосходит его в стойке. Скорость, точность, удары ногами... Это будет тяжелый бой», – сказал экс-боец UFC Джош Томпсон.

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2 комментария
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Да не будет Леон его переводить что за бред)
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Ответ Андрей Макаров
Да не будет Леон его переводить что за бред)
Может перевести, только что он с ним делать будет в партере? Леону надо перебивать в стойке, но вот Оливейра например не смог. Сможет ли Леон - покажет время.
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