Томпсон – о возможном бое Махачева и Эдвардса: «Честно говоря, мне страшно за Ислама»

Джош Томпсон высказался о возможном бое Ислама Махачева и Леона Эдвардса.

«Честно говоря, в этом поединке мне страшно за . Скорость Леона, его способность проводить тейкдауны – он может затащить Махачева в партер. Знаю, что Ислам гордится своей защитой от переводов, но доказал, что способен справиться даже с опытными борцами.

Да, я уже говорил, что дагестанский стиль борьбы – это что-то особенное. Находясь в клинче с Махачевым, он постоянно будет пытаться повалить тебя на землю. Но Леон превосходит его в стойке. Скорость, точность, удары ногами... Это будет тяжелый бой», – сказал экс-боец UFC Джош Томпсон.

Фелдер раскритиковал Махачева за желание подраться с Эдвардсом: «Парни, оставайтесь и доминируйте в своих дивизионах»

Экс-боец UFC Джубан: «Разговоры о поединке Махачева и Эдварса смехотворны. Они не сделали ничего, чтобы получить этот бой»