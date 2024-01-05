Митчелл – о нокауте в бою с Эмметом: «Все плакали. Они думали, что я мертв»

Теги UFC MMA Джош Эмметт Брайс Митчелл UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Брайс Митчелл рассказал о последствиях нокаута в бою с Джошом Эмметтом.

«Самое худшее – это последствия поединка с Эмметтом, ведь все думали, что я мертв. Все, кого я знал, плакали.

С другой стороны, это был самый простой бой для меня. Я чувствовал себя здорово, хоть и очнулся только в машине скорой помощи, едва вспомнив, что произошло. Не было никакой боли, я говорю вам. Но все плакали, и они думали, что я мертв – я не преувеличиваю», – признался боец UFC Брайс Митчелл.

Напомним, что Джош Эмметт нокаутировал Митчелла на второй минуте первого раунда поединка на UFC 296.

Митчелл поблагодарил Эммета после нокаута на UFC 296: «Он мог добить меня, но просто порадовался победе»

Эмметт ответил Митчеллу: «Побольше бы бойцов вроде Брайса в нашем спорте»

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4 комментария
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Ну когда у Митчелла конвульсии начались тут и обычный зритель вздрогнул
+3
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+3
Но она все равно плоская, добавил Митчелл.
+2
0
+2
Ответ Типичный Работяга
Но она все равно плоская, добавил Митчелл.
не плоская а выпуклая
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