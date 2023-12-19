Митчелл поблагодарил Эммета после нокаута на UFC 296: «Он мог добить меня, но просто порадовался победе»
Брайс Митчелл поблагодарил Джоша Эмметта после нокаута на UFC 296.
«Хочу сказать, что я очень рад за Джоша Эмметта. Сразу после нокаута он мог выбросить хаммерфисты, которые могли убить меня.
Но Джош ничего такого не сделал, он просто порадовался нокауту и ушел в свой угол. Я очень благодарен Эмметту, никогда этого не забуду. Спасибо, что не добил меня, Джош», – сказал полулегковес UFC Брайс Митчелл.
Эмметт вырубил Митчелла одним ударом на UFC 296
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Вспоминая как самого Эмметта добивал Стивенс, сломав ему лицевые кости...Джош не озлобился, не сговнился, остался достойным бойцом и человеком.