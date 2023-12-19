Митчелл поблагодарил Эммета после нокаута на UFC 296: «Он мог добить меня, но просто порадовался победе»

Теги полулегкий вес UFC MMA Джош Эмметт Брайс Митчелл UFC 296 Бокс/MMA/UFC

Брайс Митчелл поблагодарил Джоша Эмметта после нокаута на UFC 296.

«Хочу сказать, что я очень рад за Джоша Эмметта. Сразу после нокаута он мог выбросить хаммерфисты, которые могли убить меня.

Но Джош ничего такого не сделал, он просто порадовался нокауту и ушел в свой угол. Я очень благодарен Эмметту, никогда этого не забуду. Спасибо, что не добил меня, Джош», – сказал полулегковес UFC Брайс Митчелл.

Эмметт вырубил Митчелла одним ударом на UFC 296

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2 комментария
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Молодец, на уважении к этому спортсмену!
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Согласен.
Вспоминая как самого Эмметта добивал Стивенс, сломав ему лицевые кости...Джош не озлобился, не сговнился, остался достойным бойцом и человеком.
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