Глава Союза ММА России Федор Емельяненко прокомментировал победы Вадима Немкова и Усмана Нурмагомедова на Bellator 288.

Немков одержал победу над Кори Андерсоном в финале Гран-при, Нурмагомедов победил Патрики Фрейре и завоевал титул в легком весе.

«От всей души поздравляю Вадима Немкова с заслуженной победой! Конечно, был очень эмоционально напряженный поединок, я сильно переживал за Вадима, но он был в отличной форме, хорошо подготовился, в том числе психологически, и показал достойный чемпиона бой.

Наша команда и вся страна сегодня искренне радуется победам Вадима Немкова и Усмана Нурмагомедова. Мы в очередной раз доказали, что российская школа ММА – одна из лучших.

Два чемпионских пояса у наших ребят. Я верен, что они еще очень долго будут держать их в своих руках и радовать своими победами!» – написал Емельяненко.

Немков после победы над Андерсоном: «В реваншах я никогда не проигрываю, а вы, ребята, мне не верили»

Вадим Немков победил Кори Андерсона и выиграл Гран-при Bellator