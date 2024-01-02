Шон Стрикленд: «Охота на голубей с использованием фейерверков. Кажется, я изобрел новый вид спорта»

Теги UFC MMA Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд рассказал, какой вид спорта стоит добавить в олимпийскую программу.

«Кажется, я только что изобрел новый вид спорта – охота на голубей с использованием фейерверков. Почему его еще нет в программе Олимпийских игр?» – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

В ночь на 21 января Стрикленд проведет титульную защиту против Дрикуса дю Плесси. Бой возглавит турнир UFC 297, который пройдет в Торонто (Канада).

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5 комментариев
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длбб
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Стрикленда заносит слишком часто. ради веселья убивать птиц это свинство.
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Чувак,не рассказывай Майку о своём увлечении.
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Знатный лебанько этот Стрикленд, наверное, самый отбитый чемпион в истории UFC))
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В америке голуби это паразиты, и они сильно отличаются от наших голубей, и там отсрел эти птиц в порядке вещей. Даже по телевизору смотрел какую то передачу, где куча разных американцев отсреливают птиц из своих ружей.
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