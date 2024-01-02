Шон Стрикленд: «Охота на голубей с использованием фейерверков. Кажется, я изобрел новый вид спорта»
Шон Стрикленд рассказал, какой вид спорта стоит добавить в олимпийскую программу.
«Кажется, я только что изобрел новый вид спорта – охота на голубей с использованием фейерверков. Почему его еще нет в программе Олимпийских игр?» – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.
В ночь на 21 января Стрикленд проведет титульную защиту против Дрикуса дю Плесси. Бой возглавит турнир UFC 297, который пройдет в Торонто (Канада).
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