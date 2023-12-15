Шон Стрикленд высмеял брак Иэна Гэрри.

«Ребята, вы кучка подонков. Вы издевались над Иэном Гэрри, а теперь он снялся с поединка на UFC 296. Надеюсь, вы собой довольны.

Кстати, я уверен, что его жена отправит запрос на переписку, если он победит в это воскресенье», – написал в соцсетях чемпион в среднем весе .

Интересная семья нового Конора – живет с женой и ее бывшим мужем. Она написала книгу, как выйти за спортсмена

Уайт подтвердил, что Гэрри вылетел с UFC 296 из-за пневмонии