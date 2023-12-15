Стрикленд – о жене Гэрри: «Если Пимблетт победит в воскресенье, она точно отправит ему запрос на переписку»
Шон Стрикленд высмеял брак Иэна Гэрри.
«Ребята, вы кучка подонков. Вы издевались над Иэном Гэрри, а теперь он снялся с поединка на UFC 296. Надеюсь, вы собой довольны.
Кстати, я уверен, что его жена отправит Пэдди Пимблетту запрос на переписку, если он победит в это воскресенье», – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.
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