Жена Бернса: «Дю Плесси хотел драться со Стриклендом прямо на трибуне. Шон вежливо попросил нас отойти»

Жена и ребенок Гилберта Бернса сидели возле Стрикленда перед дракой с дю Плесси.

«Мне не нравится треш-ток Шона Стрикленда, но Дрикус дю Плесси призывал его подраться прямо на трибуне. Шон вежливо попросил нас отойти, прежде чем прыгнул.

Нас защитили Гилберт Бернс и Джамал Хилл», – написала в соцсетях жена Бернса.

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