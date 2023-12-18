Жена Бернса: «Дю Плесси хотел драться со Стриклендом прямо на трибуне. Шон вежливо попросил нас отойти»
Жена и ребенок Гилберта Бернса сидели возле Стрикленда перед дракой с дю Плесси.
«Мне не нравится треш-ток Шона Стрикленда, но Дрикус дю Плесси призывал его подраться прямо на трибуне. Шон вежливо попросил нас отойти, прежде чем прыгнул.
Нас защитили Гилберт Бернс и Джамал Хилл», – написала в соцсетях жена Бернса.
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