Даниэль Кормье: «Усман и Эдвардс хотят перейти в средний вес. Команда дю Плесси уверена в победе над Стриклендом. Почему Шона ни во что не ставят?»

Теги UFC MMA Даниэль Кормье Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье удивлен отношением бойцов UFC к Шону Стрикленду.

«Конор Макгрегор – первый боец, который выиграл два пояса UFC. Это случилось в 2016 году. Позже это делали Аманда Нуньес, Генри Сехудо и я. Ти Джей Диллашоу, Александр Волкановски и Исраэль Адесанья – пытались. Похоже, что ребята из полусреднего веса чувствуют, что Шона Стрикленда можно победить.

Я разговаривал с людьми, близкими к Дрикусу дю Плесси. Они думают, что он настолько сильнее Шона, что в их поединке даже не будет борьбы. Я не знаю, как они могли посмотреть его последний бой против Адесаньи и подумать такое.

Уже много лет Камару Усман не хочет подниматься в средний вес, потому что дружит с Адесаньей. Но даже когда Алекс Перейра стал чемпионом, не было никаких разговоров о том, что Усман пойдет выше. Теперь Шон Стрикленд стал чемпионом, а Леон Эдвардс сразу же заявил о желании перейти в средний дивизион. Усман сделал тоже самое.

Что это? Почему они решили, что это победимый чемпион? Почему Шона Стрикленда ни во что не ставят?» – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Представлен официальный трейлер турнира UFC 297: Стрикленд – дю Плесси

Дю Плесси – о драке со Стриклендом: «Мне плевать на его чувства. В шоке от того, насколько легко можно вывести Шона из себя. Мой рекорд изменился на 6-0»

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4 комментария
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Дс Жоржа забыл упомянуть , а его пример тут наиболее актуальный
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Эдвардсу нечего делать в среднкм вес ,где его просто съедят. В среднем весе сейчас высокая конкуренция по сравнению с другими категориями
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