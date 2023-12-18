Дю Плесси – о драке со Стриклендом: «Мне плевать на его чувства. В шоке от того, насколько легко можно вывести Шона из себя. Мой рекорд изменился на 6-0»

Дрикус дю Плесси прокомментировал драку с Шоном Стриклендом.

«Мой рекорд в Лас-Вегасе изменился на 6-0. Я зарабатываю здесь деньги, прямо на шоу, хоть это и не лучший пример. Всякое бывает, но никто не пострадал, так что все хорошо.

Эмоции Стрикленда? Мне плевать, что он чувствует. Меня не волнует, что его провоцирует. Он приходит и говорит все, что хочет, и все привыкли к этому. Теперь есть одна вещь, которая его задевает, и об этом нельзя говорить? Если вы что-то делаете, то будьте готовы ответить за это. Мне плевать на то, что его провоцирует.

Станет ли эта ситуация дополнительной мотивацией? Не для меня. Сейчас ему нужно успокоиться и вернуть самообладание. Я знаю, что пока еще не чемпион, поэтому не буду давать ему советы, хоть это он и был. Ты совершаешь ошибки, когда нервничаешь. Я крут, как огурец, и чувствую себя просто превосходно.

Эта история идет только мне на пользу. Я не могу поверить в то, насколько легко оказалось вывести его из себя. Одно маленькое предложение и мужик теряет рассудок. Показывая, как легко его ментально сломать», – заявил боец UFC Дрикус дю Плесси.

Напомним, что титульный бой Стрикленда и дю Плесси возглавит турнир UFC 297, который пройдет в январе 2024 года.

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