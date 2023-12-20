Уиттакер – о драке Стрикленда и дю Плесси: «Думаю, это глупая постановка»

Роберт Уиттакер высказался о драке Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси.

Бойцы устроили потасовку во время турнира UFC 296. В январе-2024 они подерутся за чемпионский пояс промоушена в среднем весе.

«Думаю, что это постановка. Честно. Мне кажется, что это выглядело странно. Очень подозрительно. Стрикленд попросил ребенка отойти в сторону, а потом сделал прыжок в стиле и начал наносить фейковые удары.

Да, наверное, они сделали это для развлечения, так что никого наказывать не будут. Но все равно это глупо. Шон ведь чемпион», – сказал средневес UFC Роберт Уиттакер.

«Что за мудак усадил их рядом?» Бойцы UFC подрались прямо на трибуне – получилось мощнее, чем главный бой в Лас-Вегасе

Дю Плесси – о драке со Стриклендом: «В шоке от того, насколько легко можно вывести Шона из себя. Мой рекорд изменился на 6-0»