Уиттакер – о драке Стрикленда и дю Плесси: «Думаю, это глупая постановка»

Теги UFC MMA WWE Роберт Уиттакер Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Роберт Уиттакер высказался о драке Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси.

Бойцы устроили потасовку во время турнира UFC 296. В январе-2024 они подерутся за чемпионский пояс промоушена в среднем весе.

«Думаю, что это постановка. Честно. Мне кажется, что это выглядело странно. Очень подозрительно. Стрикленд попросил ребенка отойти в сторону, а потом сделал прыжок в стиле WWE и начал наносить фейковые удары.

Да, наверное, они сделали это для развлечения, так что никого наказывать не будут. Но все равно это глупо. Шон ведь чемпион», – сказал средневес UFC Роберт Уиттакер.

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Дю Плесси – о драке со Стриклендом: «В шоке от того, насколько легко можно вывести Шона из себя. Мой рекорд изменился на 6-0»

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2 комментария
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Да там в основном все постанова, одна из немногих реальных ситуаций, это было когда Конор напал на автобус, испуганное лицо Хабиба тому подтвердение
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Похоже, что он прав.
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