Колби не верит в отставку Масвидаля: «Он выйдет из пула USADA, чтобы, возможно, принимать стероиды»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон считает, что Хорхе Масвидаль вернется в UFC.

«Я лишил его уверенности и эго. Он уже не тот боец. В своем последнем бою он просто вышел за зарплатой.

Это фейковая отставка. Мы все знаем, что в UFC есть люди, которые не заканчивают карьеру. Он выйдет из пула USADA, возможно, будет принимать стероиды, а затем вернется.

Он не знает, как заработать деньги другим способом, кроме боев. На самом деле он не на пенсии. Этот парень охренительно туп.

Он не сможет зарабатывать деньги другим способом, кроме как в боях. Я гарантирую, что он вернется, чтобы получать зарплату», – сказал Колби Ковингтон.

Напомним, что Хорхе Масвидаль проиграл Гилберту Бернсу в соглавном событии UFC 287, после чего завершил карьеру.

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1 комментарий

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Тосканский_Виноградник
Ждет крупный бой с Конором за свой выдуманный БМФ пояс. Медийка у него хорошая, может и получит. Учитывая возраст и физическую форму Хорхе теперь наиболее выгодный бой для Макгрегора, если он проиграет Чендлеру.
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