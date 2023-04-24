Колби не верит в отставку Масвидаля: «Он выйдет из пула USADA, чтобы, возможно, принимать стероиды»

Колби Ковингтон считает, что Хорхе Масвидаль вернется в UFC.

«Я лишил его уверенности и эго. Он уже не тот боец. В своем последнем бою он просто вышел за зарплатой.

Это фейковая отставка. Мы все знаем, что в есть люди, которые не заканчивают карьеру. Он выйдет из пула USADA, возможно, будет принимать стероиды, а затем вернется.

Он не знает, как заработать деньги другим способом, кроме боев. На самом деле он не на пенсии. Этот парень охренительно туп.

Он не сможет зарабатывать деньги другим способом, кроме как в боях. Я гарантирую, что он вернется, чтобы получать зарплату», – сказал Колби Ковингтон.

Напомним, что проиграл в соглавном событии UFC 287, после чего завершил карьеру.

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