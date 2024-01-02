Брансон – о дебюте в PFL: «Крупнейший чек в карьере. Здесь я зарабатываю больше, чем в UFC»

Дерек Брансон рассказал о дебюте в PFL.

На турнире PFL 10 он победил Рэя Купера единогласным решением судей.

«Самый крупный чек в карьере. Все просто отлично. Здесь я зарабатываю больше, чем в UFC. Я чувствую, что обо мне заботятся, и это имеет большое значение. Они проявили заботу, и у меня появилась дополнительная мотивация победить.

Мне нравится драться, но бойцы и их семьи определенно хотят чувствовать себя комфортно и иметь возможность покупать, что им нужно. Мы рискуем своей жизнью, здоровьем. Эти вещи нельзя вернуть.

Когда ты участвуешь в больших боях, то хочешь, чтобы о тебе позаботились», – сказал боец PFL Дерек Брансон.

На счету Брансона 14 побед в – всего в промоушене он провел 21 поединок. Контракт с PFL он подписал в октябре-2023.

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