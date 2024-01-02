Брансон – о дебюте в PFL: «Крупнейший чек в карьере. Здесь я зарабатываю больше, чем в UFC»
Дерек Брансон рассказал о дебюте в PFL.
На турнире PFL 10 он победил Рэя Купера единогласным решением судей.
«Самый крупный чек в карьере. Все просто отлично. Здесь я зарабатываю больше, чем в UFC. Я чувствую, что обо мне заботятся, и это имеет большое значение. Они проявили заботу, и у меня появилась дополнительная мотивация победить.
Мне нравится драться, но бойцы и их семьи определенно хотят чувствовать себя комфортно и иметь возможность покупать, что им нужно. Мы рискуем своей жизнью, здоровьем. Эти вещи нельзя вернуть.
Когда ты участвуешь в больших боях, то хочешь, чтобы о тебе позаботились», – сказал боец PFL Дерек Брансон.
На счету Брансона 14 побед в UFC – всего в промоушене он провел 21 поединок. Контракт с PFL он подписал в октябре-2023.
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