Камил Гаджиев: «Перейти в PFL для Махачева будет шагом назад»

Теги UFC MMA Камил Гаджиев PFL Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев оценил возможность перехода Ислама Махачева в PFL.

«В 2024 году такого не случится ни с кем из чемпионов UFC. Надо сначала задачу такую поставить, подождать, пока обязательства у чемпиона UFC закончатся. Там придется поработать немножко. Это случится, но в 2025 году.

Перейти в PFL для Ислама Махачева будет шагом назад. Сейчас у Ислама идет работа над наследием. И выиграть у Леона Эдвардса – это наследие. А перейти в PFL в погоне за длинным рублем, даже став там чемпионом… да кому это сейчас нужно?!

Пока на данный момент пояса PFL и Bellator не имеют такой ценности», – сказал президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Камил Гаджиев: «Гейджи – легкий соперник для Махачева. В этом бою нет никакого смысла. Все, у кого выиграл Хабиб, уже не интересны»

Камил Гаджиев: «Махачев – боец года из России, Копылов – самый прогрессирующий боец»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кто задал этот тупой вопрос Камилу?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий