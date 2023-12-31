Камил Гаджиев: «Перейти в PFL для Махачева будет шагом назад»

Камил Гаджиев оценил возможность перехода Ислама Махачева в PFL.

«В 2024 году такого не случится ни с кем из чемпионов . Надо сначала задачу такую поставить, подождать, пока обязательства у чемпиона UFC закончатся. Там придется поработать немножко. Это случится, но в 2025 году.

Перейти в для будет шагом назад. Сейчас у Ислама идет работа над наследием. И выиграть у – это наследие. А перейти в PFL в погоне за длинным рублем, даже став там чемпионом… да кому это сейчас нужно?!

Пока на данный момент пояса PFL и Bellator не имеют такой ценности», – сказал президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Камил Гаджиев: «Гейджи – легкий соперник для Махачева. В этом бою нет никакого смысла. Все, у кого выиграл Хабиб, уже не интересны»

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